Челябинские специалисты планируют обеспечить регион постами экомониторинга

Экологи подписали соглашение о сотрудничестве с НПО «Электромашина»

Представители Миниэкологии Челябинской области подписали соглашение с руководством челябинского АО НПО «Элетромашина» и представителями министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Трехсторонний документ регламентировал вопросы сотрудничества в сфере экологии, в том числе и поставки систем экомониторинга, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Южноуральская делегация работает в Нижнем Новгороде на всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух», пилотным участником которого в числе 12 регионов стала и Челябинская область, на Южном Урале действуют экологические соглашения. Крупные промышленные предприятия берут на себя обязательства по улучшению экологической обстановки, уменьшению выбросов в атмосферу, повышения показателей качества питьевой воды и так далее.

На седьмой ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали представители двух министерств и научно-производственного предприятия «Электромашина».

В документе описаны также вопросы создания и функционирования систем наблюдения за качеством окружающей среды, сообщает Минэкологии региона.

«Подписание соответствующего соглашения состоялось на полях форума „Цифровая индустрия промышленной России“, где „Электромашина“ презентовала мобильный пост сигнальной сети мониторинга качества атмосферного воздуха Amasis. Наше предприятие готово производить до 50 единиц постов экомониторинга для последующего создания в течение трех лет сети системы контроля за состоянием окружающей среды в Челябинской и Нижегородской областях», — сообщает собеседник ТАСС с места проведения форума.

Модульная интеллектуальная система мониторинга Amasis на текущий момент не имеет аналогов в России. Она состоит из интеллектуального центра и внешних модулей. Качество воздуха модулями определяется по международной шкале AQI и может включать в себя определение различных опасных веществ, например, оксидов углерода и азота, диоксидов азота, серы и аммиака, формальдегидов и других соединений.

Цифровая индустрия промышленной России — первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.