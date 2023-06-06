Челябинские спасатели проведут открытый урок по безопасности на воде

Школьников приглашают на берег Смолино

Открытый урок по безопасности на воде пройдет в Челябинске на берегу озера Смолино, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

«На открытом уроке детям и их родителям в увлекательной форме расскажут, какие правила следует соблюдать, чтобы отдых на пляже был безопасным», — замечают в пресс-службе.

Участникам урока покажут, как работают водолазы и врачи неотложки, расскажут, как действовать в экстренной ситуации на воде. Гости увидят спасательную технику. Также на берегу пройдет веселая эстафета. Если ребенок пройдет все задания мероприятия, ему вручат сертификат юного спасателя.

Открытый урок состоится в следующий четверг, 15 июня, на берегу пляжа «Новороссийский» (Челябинск, улица Новороссийская, 79). Начало в 11:45. На урок приглашаются дети от 6 лет и взрослые.

Вход и участие свободное. Однако нужно пройти предварительную регистрацию.

Организаторами урока выступают уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, АНО «Союз родителей», центр специальной подготовки «Акваспас», Российское движение детей и молодежи «Движение первых», Общественная палата Челябинской области. Партнеры акции: МЧС России по Челябинской области, детская поликлиника № 8 имени Александра Невского, проект «Спасатель. Рядом», Российский Красный Крест, многопрофильный центр «Феникс», поисково-спасательный отряд LizaAlert и поисково-спасательная служба Челябинска.