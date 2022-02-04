Челябинские соцучреждения оказались недоступны горожанам в инвалидных креслах

Общественники протестировали пандусы в разных районах города

В Челябинске общественники протестировали доступность социальных учреждений и передали в прокуратуру сведения о ненормативных пандусах, крутых и нечищеных спусках к поликлиникам, отделениям почты, травмпункту. С активистами регионального отделения «Народного фронта» по разным районам города проехал челябинец Максим Новиков. Он на себе испытал недоступность безбарьерной среды. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Юноша на инвалидной коляске и его мама оценили доступность социальных учреждений в разных районах Челябинска. Он рассказал о своих впечатлениях.

«Самый страшный пандус — у почты. Я даже не стал пробовать по нему подниматься, это опасно для жизни. С него можно кататься на ледянках, как с горки», — прокомментировал Максим Новиков рейд.

Молодой человек рассказывает об отделении «Почты России» на улице Чичерина, 38б. Здесь спуск для инвалидной коляски покрыт льдом. И практически упирается в другой ненормативный пандус, который принадлежит соседнему детскому центру. Тротуары на подходе к почте также не оборудованы в соответствии с нормативами.

Недоступным оказался и травмпункт на улице Российской. Здесь на входе крутые ступени без пандуса и подъемника.

«Эксперты Народного фронта нашли такое решение абсурдным, ведь в учреждении для пациентов с переломами и растяжениями доступная среда — это первая необходимость. В результате поисков был все же найден звонок для вызова помощи, но он находится не с улицы, а внутри здания. Там, куда инвалиду самостоятельно не подняться», — рассказали участники рейда.

Очень неудобный и больше «для галочки» соорудили пандус на улице Полянке, 2а, возле поликлиники «Полимедика». С помощью общественников Максим смог преодолеть первый подъем по узкому пандусу и даже развернуться на крошечной площадке. Следующий этап — лестничный пролет. Для его преодоления здесь установлен подъемник, вот только ни звонка, ни кнопки, ни инструкции о том, как им пользоваться, нет.

Вместе с проверяющими на рейд выехала и председатель регионального общества инвалидов Центрального района города Челябинска Татьяна Васильева. В разговоре с корреспондентом информагентства «Первое областное» она выразила сожаление, что такие рейды могут оказаться бесполезными.

«Проверят, напишут, отпишутся и все забудут. А людям каждый преодолевать эти препятствия и другие. Обеспечение безбарьерной среды — это не одолжение людям с инвалидностью, а прямая обязанность руководителей учреждений. У нас не хватает неравнодушных специалистов, и межведомственного взаимодействия всех структур, чтобы те же пандусы были установлены как надо, для людей, а работа выполнена по чести», — заявила эксперт Народного фронта в Челябинской области Татьяна Кузнецова.

Она отметила, что каждый день встречается с прецедентами, когда работа для инвалидов сделана шапочно и формально. Особенно сложно колясочникам приходится зимой, когда не чищены парковочные места, тротуары, спуски подъездов. По данным ОНФ, реестр недоступных для инвалидов социальных объектов передан в прокуратуру города.