Челябинские соискатели чаще выбирают работу с оплатой проезда и питания

Число таких вакансий выросло в 3,7 раза

В ноябре 2023 года в Челябинске в 3,7 раза возросло количество вакансий с оплачиваемым переездом, питанием и проездом работника по сравнению с ноябрем прошлого года. Более того, средняя зарплата по таким вакансиям за год выросла на 17% и достигла почти 93,5 тысячи рублей. В пресс-службе сервиса «Авито Работа» рассказали, каких вакансий, предлагающих компенсации, сейчас больше всего на челябинском рынке труда.

Лидирующую позицию занимают вакансии в сфере производства и сельского хозяйства: за год их количество увеличилось в 3,9 раза, а зарплата выросла на 23% и достигла 103 074 рублей. Увеличилось и количество откликов.

В три раза больше вакансий, где есть компенсации проезда и питания, стало в строительной сфере. Средние зарплаты выросли с 110 609 рубля до 122 979 рублей.

В 2,7 раза за год увеличилось количество таких вакансий в сфере туризма и ресторанов. Средние зарплаты выросли на 7% и составили 33 921 рубль.

Эксперты связывают предоставление компенсаций работникам с повышенным спросом на кадры. Для того чтобы привлечь профессионалов в свои компании, они применяют самые разные инструменты, в том числе оплату питания и проезда сотрудников.

Кстати, Челябинск вошел в топ-5 российских городов, где за год выросло количество таких вакансий. Наибольший рост зарегистрирован в Самаре — в 4,2 раза.