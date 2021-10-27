Челябинские скверы получили новые названия

Несколько общественных пространств теперь носят имена исторических личностей

В Челябинске у нескольких скверов появились новые названия. Решение о присвоении наименований принято на заседании городской думы во вторник, 26 октября.

Сквер в поселке Смолино на площади перед храмом получил название «Сквер Владимирский» в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира. В Новосинеглазово в сквере на пересечении улиц Челябинской и Лермонтова установили памятную плиту с именами 35 жителей поселка, погибших в ВОВ. Поэтому пространство назвали «Сквер павших героев в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«Сквер на пересечении улиц Елькина — Курчатова, где заканчивается улица Овчинникова, назван „Сквером летчика Евгения Васильевича Овчинникова“. Сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной получил название „Сквер Переселенческий“. Присвоение такого наименования этому скверу обусловлено историческим центром организации переселенческого движения в данном месте, посещением его Петром Столыпиным, который занимался организацией переселенческого движения», — сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.

Напомним, также в ходе заседания утвердили кандидатуру в состав областного избиркома.