Челябинские синоптики рассказали, когда придет тепло в сентябре

31 августа на столицу Южного Урала опустился плотный туман

В Челябинске последний день лета начался с плотного тумана. Стопроцентную влажность воздуха в городе зафиксировали метеорологи. Неужели лето так и ушло, не попрощавшись, и когда будет тепло — мы узнали у челябинских синоптиков.

Последний день лета, 31 августа, по прогнозам специалистов челябинского Гидрометцентра, все еще будет дождливым — об этом мы писали ранее в прогнозе. Дожди продолжатся и завтра, 1 сентября, но уже не с такой интенсивностью.

«Циклон, который принес осадки, он и сейчас над нами, но интенсивность его уменьшается. Медленно он уходит на восток», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Уже на следующей неделе придет обширный антициклон, он принесет ясную погоду и комфортную температуру воздуха 20–21 градус по Цельсию. Летней жары уже не прогнозируется. Сухая ясная погода днем может сопровождаться ночным похолоданием, температура воздуха может опускаться ночью до 5–10 градусов. В низинах и горах возможны ночные температуры до 1 градуса.

Напомним, что из-за прогнозируемых дождей многие школы Челябинской области отказываются от проведения торжественных линеек на улице. А сегодняшний туман вызвал задержку прилета самолета из Санкт-Петербурга через Уфу в челябинский аэропорт.

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