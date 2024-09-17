Челябинские синоптики рассказали, какого цвета бывает туман

Не только белый и голубой, но и сиреневый, и желтый

Утром 17 сентября Челябинск и ряд других городов окутал густой туман. Южноуральцы привыкли видеть это природное явление преимущественного в молочно-белом цвете. Но, как сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра, он бывает и желтым, и сиреневым.

«Цвет тумана зависит в первую очередь от размера содержащихся в нем капель воды, который влияет на преломление солнечного света. Если диаметр капель превышает один микрометр, то они равномерно рассеивают световые волны во всем диапазоне и такой туман кажется молочно-белым. А мелкие капли с диаметром менее микрометра рассеивают больше короткие световые волны, поэтому туман кажется сиреневым или голубым»,— уточнили синоптики.

В крупных городах туман может быть желтым из-за пыли, сажи и различных химических соединений.

Вообще туман возникает в результате конденсации водяного пара у земной поверхности. Чаще всего возникает туман охлаждения, который образуется в результате понижения температуры воздуха, прилегающей к земной поверхности.

Сегодняшний туман в отдельных районах Челябинска был настолько густым, что едва ли можно было рассмотреть что-то на расстоянии пары метров.