Челябинские синоптики рассказали, каким будет последний понедельник 2024 года

Изморозь, местами туманы, скачки температуры при натекании облачности

Последний понедельник 2024 года в Челябинской области будет умеренно морозным и почти безветренным, сообщает местный гидрометцентр.

Так, 30 декабря ожидается температура воздуха от минус 6 до минус 11 градусов, на юге региона столбики термометров будут опускаться до 14-ти мороза. Ветер ожидается западной четверти 2-7.

На Южном Урале будет переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, изморозь.

В последнюю ночь уходящего года воздух остынет до 15-20 градусов ниже нуля, в горах и низинах — до минус 25-ти, при натекании облачности температура воздуха поднимется до 10 градусов со знаком «минус».