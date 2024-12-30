Последний понедельник 2024 года в Челябинской области будет умеренно морозным и почти безветренным, сообщает местный гидрометцентр.
Так, 30 декабря ожидается температура воздуха от минус 6 до минус 11 градусов, на юге региона столбики термометров будут опускаться до 14-ти мороза. Ветер ожидается западной четверти 2-7.
На Южном Урале будет переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, изморозь.
В последнюю ночь уходящего года воздух остынет до 15-20 градусов ниже нуля, в горах и низинах — до минус 25-ти, при натекании облачности температура воздуха поднимется до 10 градусов со знаком «минус».