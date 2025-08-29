Челябинские синоптики рассказали, как одевать детей на линейки 1 сентября

Праздничное утро ожидается сухим и прохладным

В Челябинской области 1 сентября, в День знаний, будет прохладно и, предварительно, без осадков, сообщила журналисту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

По предварительным расчетам, в ночь на 1 сентября температура в регионе опустится до +9…+11 градусов. В первой половине дня градусники покажут около +15 градусов, во второй воздух прогреется до +19…+21.

«Что касается осадков, то расчетные модели прогнозируют дождь в ночь на 1 сентября — через территорию региона пройдет фронт. Днем Челябинская область окажется в зоне высокого давления, будет преобладать облачная, но сухая погода», — рассказала Екатерина Выходцева.

Есть и другой предварительный прогноз: осадки могут начаться только около 17:00 1 сентября и продолжиться до 2-го.

Но существует и третий, причем не самый лучший.

«Динамический расчет может скорректироваться, то есть фронт может либо задержаться (тогда осадки как раз придутся на утреннюю линейку), либо пройти быстро — тогда небо будет ясным, но и температура из-за выхолаживания будет ниже», — добавила синоптик.

Екатерина Выходцева подчеркнула, что самый точный прогноз будет составлен только утром в сам праздничный день. В любом случае к празднику следует не только подготовить форму, но и достать легкую куртку.

Напомним, торжественные линейки в школах Челябинска пройдут в условиях повышенной безопасности: праздник организуют только для первоклассников и выпускников. Практически все мероприятия пройдут внутри зданий.