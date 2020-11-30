Челябинские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в понедельник

Одеться лучше как можно теплее.

Сегодня, 30 ноября, в Челябинской области похолодает до −23 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −20 градусов, в горах и низинах синоптики прогнозируют до −23 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, −12 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −20 градусов. Днём воздух прогреется до −10, −12 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

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