Челябинские школьники заступили в почетный караул у Вечного огня

Ребята на протяжении года готовились к этому событию

Сегодня, 5 мая, в Челябинске у Вечного огня выставили почетный караул в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». На протяжении двух недель на посту № 1 будут стоять лучшие школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Нести почетный караул будут посменно 224 юных челябинца: с 5 по 12 мая у Вечного огня на посту будут стоять школьники, а с 13 по 19 мая — студенты.

К караулу ребята тщательно готовились на протяжении года: занимались строевой подготовкой, принимали участие в различных патриотических мероприятиях. На посту № 1 они будут вести боевые листки, а также посетят выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

«В каждой семье нашей огромной страны живы воспоминания о страшных событиях 1941—1945 годов. Великая Отечественная война коснулась каждого: кто-то защищал Родину на фронте, кто-то ковал Победу в тылу. И сегодня, заступая на пост № 1, вы и дальше помогаете сохранить память о них, об их подвиге, о том, какой ценой досталась эта Победа», — сказал председатель городского совета ветеранов Валентин Буравлев.

Оценивать действия школьников и студентов будут начальник почетного караула и курсанты челябинского филиала Военно-воздушной академии.