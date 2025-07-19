Челябинские школьники взяли золото и серебро на Международной математической олимпиаде

С блестящим результатом ребят поздравил губернатор Алексей Текслер

Сборная России, в составе которой два школьника из Челябинска, завоевала второе место на 66-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии. Российские школьники набрали 216 баллов и завоевали 5 золотых и 1 серебряную медали, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Одну золотую и серебряную медали в копилку сборной принесли учащиеся Челябинского физико-математического лицея № 31 Артем Садыков и Иван Кокарев.

Ребят с блестящим результатом поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Золото и серебро на Международной математической олимпиаде — это настоящий триумф. Вы показали миру, на что способны российские школьники, и вдохновили многих на новые открытия. Артем и Иван, Челябинская область вами гордится»,— сказал глава региона.

Также он поблагодарил учителей и родителей ребят за вклад в их образование и воспитание.

Международная математическая олимпиада — престижное мировое соревнование — прошла в Австралии. Участие в ней приняли сборные более чем из ста стран. Российские школьники выполняли задания заочно на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Кстати, в этом году они превзошли результат 2024-го: тогда ребята завоевали 4 золотых и 2 серебряных медали.