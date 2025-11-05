Челябинские школьники выиграли 4 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»

Участники «Движения Первых» получили деньги на саморазвитие и дополнительные баллы для поступления в вуз

Четыре старшеклассника из Челябинской области стали обладателями грантов в размере 1 миллиона рублей каждый по итогам финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел в международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Церемония награждения победителей состоялась 4 ноября. Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим количеством победителей среди учащихся 8—9-х классов: из 34 финалистов от региона 11 школьников стали призерами и победителями.

«Участники „Движения Первых“ из Челябинской области доказали, что могут достигать высот в самых разных направлениях — от науки до творчества. Полученные гранты станут серьезной поддержкой в их дальнейшем образовании и самореализации», — отмечают в Минобре.

Победители, которые обучаются в 10-х классах, получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз. Призеры в этой категории — по 200 тысяч рублей. Для школьников 8—9-х классов предусмотрены гранты в размере 200 и 100 тысяч рублей.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей, а наставники призеров — по 50 тысяч рублей.