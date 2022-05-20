Челябинские школьники вошли в топ‑10 на первых Просветительских играх общества «Знание»

Команда Южного Урала выступила во время федерального марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ

Команда школьников из Челябинской области успешно выступила на первых Просветительских играх от Всероссийского общества «Знание». Финал спортивно-интеллектуального турнира прошел 19 мая в Москве на ВДНХ, сообщают организаторы соревнований.



Просветительские игры — интеллектуально-спортивные соревнования для учеников 9—11-х классов и студентов 1—2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Турнир прошел в рамках марафона «Новые горизонты», традиционно организуемого обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ. Челябинцы сумели оставить позади 81 команду из 88 соперников.

«Уровень был запредельный, марафон посетили все самые большие чиновники, губернаторы, руководители Госдумы, Совета Федерации, Газпрома, Росатома, спортсмены, общественники и многие другие (более 200 спикеров)», — рассказали Первому областному информагентству участники игр.

В рамках марафона перед учащимися со всей страны выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель председателя наблюдательного совета Всероссийского общества «Знание» Владимир Мединский. Большинство дискуссий, лекций и мастер-классов были посвящены новым возможностям, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Президент России Владимир Путин провел в режиме ВКС открытый урок, посвященный ключевым событиям в истории страны и обучению в онлайн-формате.