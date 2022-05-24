Челябинские школьники вошли в топ-10 команд финала всероссийских интеллектуальных состязаний

Ребят наградил замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В Москве прошел финал Первых Просветительских игр. В интеллектуальных состязаниях участвовало 88 сборных команд. 85 из них представляли свой регион и 3 команды — молодёжные организации. Школьники из Челябинской области заняли 7 место. Об этом рассказали в пресс-службе челябинской администрации.



В состав южноуральской команды вошли четверо старшеклассников из Челябинска — Анастасия Твердохлеб из гимназии № 26, Таисия Егорова из гимназии № 93, Баходур Рахматджонов из школы № 58 и Владислав Вожаев из школы № 151.

Они соперничали с другими командами в интеллектуальной викторине, собирали на скорость большие магнитные карты России, презентовали инновационные объекты, которые помогут привлечь в регион новые инвестиции. А в заключительный день проходили спортивные и киберспортивные соревнования.







Также 10 лучших команд получали возможность в неформальной обстановке пообщаться с известными спикерами, а 15 школьников одновременно сыграли с гроссмейстером Сергеем Карякиным.



10 лучших команд выиграли путешествие по самым красивым местам России. Победителей наградил Первый Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

