Челябинские школьники узнали о технологиях видеоплатформы на «Уроке цифры» от VK

Южноуральцы стали самыми активными среди 2 млн детей со всей страны

Челябинские школьники стали самыми активными в проекте от VK о работе их видеоплатформы, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

На открытых уроках эксперты VK, представители министерств и властей рассказали детям со всей страны о технологиях видеоплатформы и профессиях в сфере цифровых технологий.

«Ребята смогли узнать, как устроены сервисы хранения и распространения контента на видеоплатформе, а также попробовать себя в роли аналитика, дизайнера, тестировщика или ML-инженера — тех, кто каждый день улучшает цифровые сервисы для миллионов пользователей. С помощью подобных уроков школьники знакомятся с миром ИТ-профессий и могут выбрать самую интересную для себя специальность и продолжить изучать цифровые технологии»,— отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

В обучении приняли участие два миллиона учеников 1—11-х классов.