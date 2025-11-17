Челябинские школьники украсят городскую елку самодельными игрушками

Ребятам предлагают сделать шары в тематике 290‑летия областной столицы

В Челябинске запускают детский конкурс «Новогодняя мастерская». Детям и подросткам предлагают сделать своими руками праздничный шар, который может попасть на главную елку, сообщают в пресс-службе мэрии.

Участвовать могут дети и школьники от 5 до 17 лет. Конкурсантам необходимо изготовить шар диаметром от 5 до 12 сантиметров в тематике 290-летия Челябинска. На нем можно изобразить известное здание, городской символ, индустриальный пейзаж или любой другой образ, связанный с историей и жизнью города.

Лучшие работы украсят домик «Почты Деда Мороза» в ледовом городке на площади Революции. Отправить заявку с фотографией готового шара можно до 11 декабря. До 18 декабря жюри выберет лучшие работы.

Победители будут определены в трех возрастных категориях. Всех конкурсантов ждут электронные дипломы, а победители получат памятные призы, дипломы и возможность повесить свой шар на главную городскую елку.