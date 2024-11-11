Челябинские школьники стали призерами Кубка Евразии по робототехнике

В составе российской команды они успешно выступили в состязаниях на беспилотниках

Два челябинских школьника в составе сборной России успешно выступили на соревнованиях по робототехнике Eurasia Roboworld Cup в Турции. Ученик 10-го класса челябинского лицея Рауф Джаббаров стал победителем соревнований, а восьмиклассник ИТ-лицея «Привилегия» Алексей Феклин стал серебряным призером, сообщает тренер команды Михаил Гранатов.

Первенство Eurasia FIRA Roboworld Cup стало важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в Южной Корее в 2025 году. На соревнования в Турцию приехали 435 участников из 13 стран, представленные 149 командами. В категории Autonomous Cars U19 ученики «Академии Робозум» заняли призовые места: первое место завоевал ученик 10‑го класса челябинского лицея № 11 Рауф Джаббаров, а второе — Алексей Феклин, ученик 8‑го класса ИТ-лицея «Привилегия».

Их тренер Михаил Гранатов подготовил уже 15 чемпионов мира. Ребята выступали на новой платформе, разработанной специально для Кубка губернатора Челябинской области по робототехнике, к которому уже идет набор студентов. Участие в турнирах позволило российским робототехникам улучшить свои алгоритмы и модели, что особенно актуально перед чемпионатом мира.

Отметим, что Федерация международной ассоциации робототехнических игр (FIRA), созданная в 1996 году, стала одной из первых глобальных организаций, объединяющих робототехников и инженеров со всего мира. Ее миссия — популяризация робототехники через международные соревнования, обмен опытом и продвижение новых технологий.

FIRA поддерживает соревнования в различных категориях, от автономных транспортных средств до гуманоидных роботов, объединяя команды из разных стран и позволяя участникам совершенствовать свои навыки на мировом уровне.