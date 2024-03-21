Челябинские школьники снимут короткометражные фильмы на фестивале «МолоКО»

Лучшие картины покажут в кинотеатре «Мегаполис»

Челябинских школьников научат снимать кино на мастер-классах в рамках фестиваля кинотворчества «МолоКО». Юные киноманы снимут свои короткометражные картины. Лучшие из них покажут на кинофестивале в кинотеатре «Мегаполис», сообщают организаторы.

Чтобы попасть на интенсив, ребята от 14 до 17 лет снимали видеовизитки и проходили строгий отбор. Из 22 команд члены жюри отобрали всего 60 ребят. На мастер-классах юные киношники получают эксклюзивные знания от 20 киноэкспертов из Челябинска и Москвы.

Школьники должны определить тему и написать сюжет для своего короткометражного фильма. Спикеры вдохновляют ребят на новые идеи и помогают раскрыть актерские навыки на практике. Весь апрель школьники будут снимать свои картины, после чего представят фильмы жюри.

Финалом проекта станет кинофестиваль, который состоится 13 мая. Лучшие картины покажут в кинотеатре «Мегаполис». Победители получат призы и подарки, а самый лучший фильм покажут в эфире канала ОТВ.

Проект реализуется челябинской АРПОиС РФ при поддержке фонда грантов губернатора Челябинской области при софинансировании фонда президентских грантов, а также при участии videoproduction «ИСТОРИИ для ТЕБЯ».