Чтобы попасть на интенсив, ребята от 14 до 17 лет снимали видеовизитки и проходили строгий отбор. Из 22 команд члены жюри отобрали всего 60 ребят. На мастер-классах юные киношники получают эксклюзивные знания от 20 киноэкспертов из Челябинска и Москвы.
Школьники должны определить тему и написать сюжет для своего короткометражного фильма. Спикеры вдохновляют ребят на новые идеи и помогают раскрыть актерские навыки на практике. Весь апрель школьники будут снимать свои картины, после чего представят фильмы жюри.
Финалом проекта станет кинофестиваль, который состоится 13 мая. Лучшие картины покажут в кинотеатре «Мегаполис». Победители получат призы и подарки, а самый лучший фильм покажут в эфире канала ОТВ.
Проект реализуется челябинской АРПОиС РФ при поддержке фонда грантов губернатора Челябинской области при софинансировании фонда президентских грантов, а также при участии videoproduction «ИСТОРИИ для ТЕБЯ».