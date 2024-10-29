Челябинские школьники смогут проявить таланты в конкурсе, посвященном 180-летию Римского-Корсакова

Главное условие — творческая работа должна быть связана с музыкой великого композитора

Челябинск присоединится к участию во всероссийской акции «Сказки русской музыки». Южноуральские школьники смогут проявить на конкурсе свои таланты в живописи, вокале, танце или игре на музыкальных инструментах. Но работа должна быть связана с произведениями Николая Римского-Корсакова.

Творческий конкурс будет посвящен 180-летию со дня рождения знаменитого русского композитора, автора пяти опер, трех симфоний, инструментальных концертов, кантат, камерно-инструментальной, вокальной и духовной музыке.

Юные таланты могут попробовать себя в одной или сразу нескольких номинациях: «хореография» (станцевать под музыку Римского-Корсакова), «вокал» (спеть одно из произведений мастера), «театральная афиша» (создать иллюстрацию к театральным постановкам автора) и «инструментальное творчество (сыграть сольно или оркестром одно из произведения Римского-Корсакова). Заявку на участие необходимо оставить на портале проекта «Культура для школьников» до 15 ноября.

Жюри, состоящее из известных деятелей культуры, народного творчества и литературы, выберет 40 работ-победителей.

Принять участие смогут дети от 6 до 18 лет. Все подробности — на портале «Культура для школьников».

Напомним, вскоре 180-летие композитора отпразднуют и в Челябинском театре оперы и балета. Там готовят концертную программу «Учитель и ученик».