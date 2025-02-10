Челябинские школьники смогут проверить свои знания в науке и промышленности

Викторину подготовили для подростков со всей страны

Школьники из Челябинской области смогут поучаствовать в чемпионате «Знание.Игра» и проверить свою эрудицию в науке, образовании и промышленности России. Викторину подготовили в Российском обществе «Знание», сообщают организаторы.

Игра пройдет для слушателей профориентационного курса «Россия — мои горизонты». Школьники должны пройти отраслевые уроки о достижениях страны в науке и производстве, а затем ответить на вопросы. Победители получат ценные призы от партнеров курса.

Конкурс состоит из трех туров: о добыче и переработке полезных ископаемых, легкой промышленности, науке и образовании. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном портале чемпионата «Знание.Игра».