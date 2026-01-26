Челябинские школьники сами перерабатывают пластик в линейки и шахматы

А также проводят конкурсы между классами и семьями по сбору крышечек

В челябинские школы могут привезти необычное оборудование — компактный инжектор для переработки пластика. С его помощью дети сами дробят собранные крышечки, плавят их и отливают полезные вещи: линейки, шахматные фигуры и шашки. Об уникальном проекте рассказала руководитель компании «Экогид» Анна Карпелюк.

Суть проекта — не просто рассказать о переработке, а дать школьникам возможность самим принять в ней участие. Сначала классы собирают пластиковые крышки в течение месяца, а затем к ним приезжает мобильная мастерская.

«Мы приезжаем, берем эти крышки и прямо при них начинаем дробить их. Они сами их дробят и видят весь процесс, что собирали пластик не зря», — объясняет Анна Карпелюк.

Процесс действительно похож на магию: в аппарате, похожем на большую мясорубку с нагревателем, пластик плавится, а затем под давлением заливается в пресс-форму. Через несколько секунд получается готовая линейка с символом Челябинской области — верблюдом — или шахматная фигура.

«Мы это делаем, чтобы показать детям, что переработка отходов — это не что-то космическое, сложное. Это очень просто: подробили, нагрели, выдавили. И так перерабатывается практически любой вид пластика», — добавляет Анна.

Проект работает системно. Чаще всего школа сама проявляет инициативу. Организаторы объявляют между классами конкурс по сбору крышек, что вовлекает детей и их семьи. Например, в ноябре две челябинские школы всего за месяц собрали полтонны крышек — целый кузов «Газели».

Победители конкурса получают мастер-класс, а все участники — полезные подарки из переработанного ими же сырья. В образовательном центре № 2 Курчатовского района дети получили 1000 линеек и 60 комплектов шашек и шахмат, которыми теперь играют на переменах.

Главная цель — сделать экологическое просвещение наглядным и превратить его в увлекательную игру, результат которой дети могут буквально подержать в руках.