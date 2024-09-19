Челябинские школьники с внебольничной пневмонией учатся в разных классах

Заболевшим детям из школы № 121 не потребовалась госпитализация

В школе № 121 Челябинска не идет речи об эпидемии. На почти полторы тысячи учащихся только 10 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Заболевшие учатся в разных классах. Коллективы разобщили, чтобы не допустить распространения заболевания.

«У нас не карантин, эпидемии нет. Никто не госпитализирован, дети наблюдаются у педиатров. Школу обработаем, отмоем, проветрим. Через неделю все продолжится в обычном режиме»,— поясняет директор Наталья Синицина.

Занятия проходят по расписанию, только дистанционно. Педагоги ведут уроки в школе у доски. Дети работают дома онлайн.

Как сообщалось ранее, ограничительные меры продлятся до 28 сентября.