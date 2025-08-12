Челябинские школьники прошли в II этап ДЭФ с проектом по экотуризму

Он пройдет 14 и 15 октября

На Детский экологический форум — 2025, который пройдет в Челябинске 14 и 15 октября, приедут школьники из 51 региона. Южный Урал представит свой проект в номинации по развитию экотуризма.

Команды со всей России представят свои проекты в 17 номинациях. Челябинская область презентует свой вариант «Лучшего проекта по развитию экотуризма». Авторами стали ученики из Аши, Магнитогорска и Челябинска. Название проекта — «Природа, которая помнит: природа и люди Южного Урала в годы Великой Отвеченной войны».

Также в этой номинации свои варианты развития экотуризма представят команды из Камчатского края, Свердловской и Ульяновской областей, Удмуртии.

По каким направлениям школьники должны разработать проект, определяли при помощи компьютерной жеребьевки. Номинации входят в темы: «Чистая страна», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Сохранение биоразнообразия», «Особо охраняемые природные территории», «Экологическое просвещение» и «Цифровые технологии в экологии».

Столица Южного Урала в третий раз станет центром экопросвещения детей и продвижения экологической культуры. Ребята будут презентовать свои инициативы, которые способны изменить мир к лучшему.

В прошлом году ДЭФ собрал 2,5 тысячи школьников из разных регионов России.

