Челябинские школьники посидели за рулем гоночного болида

Участникам «Парада первоклассников» предложили попробовать себя более чем в 50 профессиях

В Челябинске прошел «Парад первоклассников» — одна из самых узнаваемых акций Южного Урала. Для тысяч школьников в парке Гагарина развернули свои презентации компании, факультеты вузов и представители разных профессий. Некоторые для демонстрации привезли с собой собак, музыкальные установки и даже гоночный болид. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил мероприятие и пообщался с участниками.

В этом году масштабный социальный проект Интерсвязи подошел к своему логическому завершению: вместе собрались все поколения, которые участвовали в нем еще первоклассниками, а сегодня стали взрослыми людьми. Участников «Парада» — школьников разных возрастов, их родителей — поприветствовали со сцены известные люди города.

Мэру Челябинска Наталье Котовой вручили футболку, на которой изображена она же, еще будучи школьницей.

«Рядом с вами сейчас такие же ребята, только взрослее на 11 лет. Они были участниками первого “Парада первоклассников”, также приходили в парк со своей мечтой. Сейчас кто-то уверенно идет к цели, кто-то изменил интересы. Я желаю вам всем, ребята, исполнения желаний и надежных друзей, которые пойдут с вами по жизни», — обратилась к первоклассникам глава Челябинска Наталья Котова.





Ученики МАОУ «Лицей № 97», МАУ «СОШ № 62», МБОУ «СОШ № 55», которые вышли на парад, активно поддерживали проект.



В этом году в первый класс отправились около 17 тысяч детей, а в самом проекте приняли участие 11 тысяч ребят. Школы, которые активно поддерживали проект на протяжении всех лет, вышли на парад. Дружной колонной они прошли по парку Гагарина.

Традиция ежегодного мероприятия — «Аллея первоклассников» — фотографии ребят с подписанными мечтами о будущих профессиях. Новая «Аллея» растянулась на рекордные полкилометра. Собрать большую часть снимков для нее удалось благодаря мобильному приложению «Интерсвязь. Умный город».



«Это не только ускорило сбор снимков, но и помогало получить подтверждение от родителей, что они разрешают использование фото. В целом проделали, конечно, колоссальную работу. Если увидим, что проект нужен людям, будем его продолжать», — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

В основном на «Аллее» ребята, которые пошли в первый класс в этом году, но нашлось место и для воспоминаний. Организаторы подобрали детские снимки знаменитых в Челябинске людей и даже узнали мечты о будущей профессии многих из них.

Есть, к примеру, на «Аллее» фотография пока еще первоклассника в школьной форме, но в будущем губернатора Алексея Текслера. Рядом — снимок министра образования Челябинской области Александра Кузнецова и гордая подпись: «Буду учителем!». А региональный министр информационных технологий и связи Игорь Фетисов в детстве думал, что станет пожарным.

«Я, как и все мои сверстники, по очереди мечтал быть космонавтом, пожарным, милиционером, водителем, учителем — это те профессии, которые тогда считались актуальными. Конечно, тогда никто не мечтал быть программистом, блогером или дизайнером. Наши мечты были более приземленные. Но тем не менее они заставляли двигаться вперед, и у многих это получилось. Задача каждого взрослого — дать возможность выбора, показать многообразие профессий», — вспоминает министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Большинство нынешних первоклассников, по статистике организаторов мероприятия, мечтают стать полицейскими, врачами, ветеринарами и программистами. Самые редко встречающиеся профессии: физики, финансисты, хакеры, циркачи, шоколатье и юмористы.

В парке Гагарина в это воскресенье собрались представители более чем 50 профессий — интересно должно быть каждому мечтателю. При этом ребятам предлагали не слушать скучные лекции, а сразу приступать к практике.

К примеру, те, кто интересуется железной дорогой, могли прокатиться в вагоне настоящего поезда (пусть и чуть уменьшенного) прямо по территории парка — здесь проходит маршрут детской железной дороги компании РЖД. Участники парада, конечно, могли ехать только в роли пассажиров, но чтобы стать машинистом, достаточно лишь записаться в команду, пройти обучение и наработать стаж.





Будущие корреспонденты могли записать свой первый сюжет. Камеру, микрофон и опытного наставника предлагали в нескольких точках мероприятия — и государственные телеканалы, и студенческие проекты, находящиеся под крылом вуза. Первоклашки с нарочитой серьезностью, но нескрываемым восторгом перед объективом зачитывали новостной текст.





Как оказывать экстренную медицинскую помощь, показали врачи скорой помощи.



Для любителей техники этот «Парад первоклассников» — настоящий рай. Представители поисково-спасательной службы привезли квадроцикл. Инкассаторы, медики, пожарные и полицейские — свои служебные машины. А автотракторный факультет ЮУрГУ выставил один из гоночных болидов, собранных студентами. И во всем этом можно сидеть, сигналить и примерять на себя интересную профессию.

Для юных творческих натур приготовили уголок флористы-дизайнеры. Их палатку было видно издалека: она вся украшена лианами и цветами. Ребят тут учили из разных наборов собирать букет. Многие девочки получившуюся красоту бежали дарить мамам.





В конце мероприятия для гостей выступили творческие коллективы, а самые активные первоклассники вместе с родителями могли поучаствовать в интеллектуальном конкурсе.