В Челябинске подвели итоги конкурса сочинений «Россия — страна мечты»

145 лучших работ получили призы

В Челябинске 14 декабря торжественно наградили финалистов V открытого конкурса школьных сочинений «Россия — страна мечты». Из 50 тысяч организаторы выбрали 145 лучших работ. Каждый ребенок получил памятный подарок. В церемонии, которая прошла в челябинском отеле «Видгоф», приняла участие общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер.



«Горжусь каждым участником. Рада, что финал всегда приурочен к Дню Конституции РФ, который мы отмечали 12 декабря. Она начинается так: „Мы многонациональный народ РФ, соединенный общей судьбою на одной земле“. Когда я читала сочинения детей, увидела, что не только общей судьбой, но и общей любовью к Родине, людям», — сказала на открытии мероприятия Ирина Текслер.

Конкурс проводится ГК «Бовид» и «Нефть-сервис» с 2017 года. Но за последние пять лет из районного он вырос до масштабов общегородского. На сегодня в нем задействованы 118 школ Челябинска, более 50 тысяч учеников.

«В словах школьников отражение того, что происходит в нашей стране сегодня и что они хотели бы видеть в ней в будущем», — отметил депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Видгоф.

Первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова в свою очередь отметила, что 2021 год был продуктивным. Лучшим учеником года в России стал Кирилл Вагапов из Троицка, а пять челябинских педагогов — победителями и призерами федерального конкурса «Воспитать человека». А организаторов, участников конкурса сочинений «Россия — страна мечты» поблагодарила за возможность задуматься о том, что такое Родина.

«Он помогает ребятам помечтать, какой должна быть наша Родина. Именно из этой мечты рождаются замыслы уже взрослых, наделенных полномочиями людей, которые понимают, как мечты превратить в реальность. Вижу, как Челябинск превращается в город моей давней детской мечты, как меняется область. Чем больше мы думаем о будущем, тем ближе это будущее к нам», — сказала Елена Коузова.

Цель конкурса - воспитание патриотизма и гражданственности в детях и молодежи. Традиционно в нем могут принять участие учащиеся с 1-го по 11-й класс.