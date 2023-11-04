Челябинские школьники отправят бойцам СВО теплые кофты, шоколад и открытки

Младшеклассники поздравили военнослужащих с Днем народного единства

В Челябинске ученики начальных классов лицея № 11 поздравили бойцов СВО с Днем народного единства. Они подготовили для военнослужащих теплые кофты, поделки и сладости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Звенислава Белоусова пожелала ребятам скорейшего возвращения домой и, конечно же, победы над врагом:

«Дорогие защитники! Я верю в вас и вашу победу! И надеюсь, что этот конфликт закончится победой России! Вы очень храбрые, сильные, умные, смелые! Желаю счастья, здоровья, удачи! Уверена, что скоро все закончится, и вы вернетесь к своим родным и семьям!»— пожелала Звенислава.

А Кирилл Шуйналов выжег для бойцов поделку-открытку с изображение корабля, который назвал «Истина за нами».

Открытка и рисунок с пожеланиями в ближайшее время отправятся в зону СВО вместе с шоколадками и теплыми флисовыми кофтами.