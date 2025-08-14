Челябинские школьники отправились в шестую международную экспедицию в Арктику

В программе — испытание планетоходов и изучение Северного полюса

Три южноуральских школьника присоединились к арктической экспедиции «Ледокол знаний», которая накануне стартовала из Мурманска. Планируется, что участники достигнут Северного полюса 17 августа, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Экспедиция пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Возвращение в порт Мурманска состоится 22 августа, в День Государственного флага РФ.

К путешествию присоединились 66 школьников из 21 страны, включая Бразилию, Боливию, Египет, Индонезию, Китай и другие. Среди участников трое южноуральских школьников: Стефан Пашко из Снежинска, Никита Юмшанов из Озерска, Всеволод Резванов из Челябинска.

Также в «Ледоколе знаний» примут участие российские и зарубежные ученые, инженеры, специалисты атомной и космической отраслей, блогеры и популяризаторы науки. В программе — научные лекции, испытания планетоходов и изучение Арктики.

Экспедиция организована Сетью информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом», приурочена к 80‑летию атомной промышленности России и 500‑летию начала освоения Россией Северного морского пути.