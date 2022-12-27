Челябинские школьники открывают «Код будущего»

Более 800 школьников Челябинской области бесплатно изучают IT в «Синергии»

Около 800 учащихся из Челябинской области бесплатно изучают наиболее популярные и востребованные языки программирования в Университете «Синергия». Обучение проходит в рамках федерального проекта «Код будущего», к проекту подключились ведущие вузы страны.

Регион стал одним из самых активных по числу обучающихся, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областями.

Старшеклассники уже изучают наиболее популярные и востребованные языки, такие как Python, PHP, Java, JavaScript и С++. Они также пробуют создавать сайты и приложения. Обучение ведется офлайн и онлайн. По завершении курса школьники получат сертификаты.

Приобретенные навыки пригодятся на профильных олимпиадах, а позже старшеклассники смогут продолжить обучение в ряде российских вузов — участников проекта. К примеру, «Синергия» готова зачислить их в колледж при Университете или на факультет «Программирование».

«Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — подчеркнул ректор «Синергии» Артем Васильев.

Минцифры запустило проект «Код будущего» в прошлом году. Планируется, что к 2030 году благодаря ему появятся 1,2 миллиона новых специалистов.