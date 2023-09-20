Челябинские школьники напишут письма военным на встрече с ветераном СВО

Мероприятие проводит фонд «Защитники Отечества»

В грядущую пятницу, 22 сентября, в школе № 68 Челябинска пройдет встреча с ветераном спецоперации Сергеем Бормотовым. Как сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества», чьи сотрудники организуют мероприятие, ученики седьмых классов пообщаются с ветераном и услышат рассказ о том, что происходило на фронте. Также он расскажет, почему важно знать историю Родины и помнить о подвигах ее сынов.

Примечательно, что школа названа в честь Героя России Евгения Родионова, начальника разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка. Во время встречи ребята напишут письма на фронт в рамках всероссийской акции «Солдатский треугольник». Их послания отправят за «ленточку» вместе с гуманитарными конвоями.

Сергей Бормотов побывал в 68-й школе на линейке 1 сентября и пообещал, что будет навещать учеников на постоянной основе. Кстати, вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание детей — одна из важных целей «Защитников Отечества».