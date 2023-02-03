Челябинские школьники написали письма защитникам Отечества

Всероссийская акция продолжится до 15 февраля

Письма тем, кто несет службу в Российской армии, пишут школьники Челябинской области. Ребята стали участниками всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция проходит с 1 по 15 февраля. Челябинские школьники активно принимают в ней участие. Так, школьники 6, 8, 10-х классов гимназии № 76 написали послание накануне, 2 февраля. Дата выбрана не случайно.

«Второе февраля — знаменательная дата в истории нашей страны. В этот день в России отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В этот день в нашей гимназии проходят тематические уроки, посвященные этому событию. К проведению таких мероприятий мы приглашаем ветеранов боевых действий, военных, сотрудников силовых структур», — рассказывает директор гимназии № 76 Ирина Деева.

В гости к учащимся пришли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, а также Виталий Родионов, депутат Челябинской городской думы, ветеран боевых действий на Северном Кавказе.

«Знать и помнить историю своей страны нужно всем нам. Это особенно важно и для подрастающего поколения, чтобы правильно анализировать события современной истории и не допускать повторения трагических событий», — отмечает он.

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— пишет Ольга из 10-го класса.

Письма ребят будут доставлены в зону специальной военной операции. А мы напоминаем, что подобные письма могли написать жители всей области: районные и городские газеты вместе с корреспонденцией и гуманитарной помощью отправили в зону СВО. Информагентство «Первое областное» опубликовало трогательные послания.