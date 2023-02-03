Письма тем, кто несет службу в Российской армии, пишут школьники Челябинской области. Ребята стали участниками всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Акция проходит с 1 по 15 февраля. Челябинские школьники активно принимают в ней участие. Так, школьники 6, 8, 10-х классов гимназии № 76 написали послание накануне, 2 февраля. Дата выбрана не случайно.
«Второе февраля — знаменательная дата в истории нашей страны. В этот день в России отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В этот день в нашей гимназии проходят тематические уроки, посвященные этому событию. К проведению таких мероприятий мы приглашаем ветеранов боевых действий, военных, сотрудников силовых структур», — рассказывает директор гимназии № 76 Ирина Деева.
В гости к учащимся пришли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, а также Виталий Родионов, депутат Челябинской городской думы, ветеран боевых действий на Северном Кавказе.
«Знать и помнить историю своей страны нужно всем нам. Это особенно важно и для подрастающего поколения, чтобы правильно анализировать события современной истории и не допускать повторения трагических событий», — отмечает он.
«Хочу пожелать терпения и мужества. Я очень верю в то, что скоро вы все вернетесь домой к своим семьям. Я знаю, что ты не сдашься, ведь ты солдат большой и великой страны», — пишет в своем послании учащаяся 6-го класса Ксения.
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«Дорогой солдат! Я никогда тебя не видела и даже не знаю твоего имени, но с уверенностью могу сказать, что ты герой и совершаешь великий подвиг, значимость которого невозможно переоценить. Я верю, что ты и твои товарищи сделаете все возможное для того, чтобы небо над нашими головами как можно скорее стало мирным, и вернетесь домой невредимыми»,
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Письма ребят будут доставлены в зону специальной военной операции. А мы напоминаем, что подобные письма могли написать жители всей области: районные и городские газеты вместе с корреспонденцией и гуманитарной помощью отправили в зону СВО. Информагентство «Первое областное» опубликовало трогательные послания.