Челябинские школьники могут провести каникулы в онлайн-лагере

Смена стартует 28 марта и продлится до 1 апреля

У школьников - пора весенних каникул. В это время они смогут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие прямо из дома. С 28 марта по 1 апреля Региональный центр технического творчества приглашает челябинских школьников от 6 до 17 лет в онлайн-лагерь «Космическое путешествие».

Ребята узнают много нового о современных профессиях, станут участниками разнообразных мастер-классов и викторин, связанных с наукой и техническим творчеством, а также проверят свои знания о новых планетах.

Онлайн-смена пройдет в официальном телеграм-канале Регионального центра технического творчества.

Интеллектуально-развлекательные онлайн-смены также проходят в городах Челябинской области: детский технопарк «Кванториум» (г. Магнитогорск), Центр цифрового образования «IT-Куб» (г. Сатка).