Челябинские школьники из «Движения первых» открыли четвертый сезон «Большой перемены»

Участники всероссийского конкурса собрались во Дворце пионеров имени Крупской

Челябинские активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» вместе с ровесниками со всей страны открыли четвертый сезон конкурса «Большая перемена» — проекта, в рамках которого любой школьник или студент СПО может заработать миллион рублей собственным интеллектом и эрудицией, сообщает пресс-служба РДДМ.



«Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовавший в 2020 году. Его участники, подростки и юноши, в игровой форме должны пройти серию тестов на интеллект, тип личности, общую эрудицию и профориентацию, победить в испытаниях — и в финале получить весьма серьезные призы, от дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры до миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых», в ДПиШ имени Крупской сегодня собралось около 120 ребят. Большинство из них в прошлом уже принимали участие в «Большой перемене», но не смогли стать победителями. Теперь подростки намерены снова попробовать свои силы.

«Открытие нового сезона конкурса „Большая перемена“ — действительно важное событие для каждого участника конкурса. Впереди большой путь, и пусть следующие 3 месяца будут для вас стартом, когда вы поймете, чем хотели бы заниматься в жизни. Главное — помните, какой бы выбор вы ни сделали, этот выбор будет в любом случае правильным», — обратился к школьникам ведущий программы «Наше утро» на телеканале ОТВ Дмитрий Солдатов, участник нескольких проектов РДДМ.

Кроме собственно церемонии открытия собравшиеся во Дворце пионеров поучаствовали в интеллектуальной игре от координатора проекта «Навигаторы детства» Надежды Федоровой и познакомились с будущими испытаниями.

Накануне победители прошлых сезонов «Большой перемены» собрались в Образовательном центре «Сириус», где стартовал посвященный старту нового сезона двухдневный марафон. В «Сириусе» участникам конкурса предстоят мотивационные сессии, дискуссии с экспертами и мастер-классы по всем 12 направлениям «Большой перемены».

Напомним, по итогам «Большой перемены — 2022» победителями стали 14 школьников из Челябинской области, на всех они выиграли призов на 11,6 миллиона рублей.

Несмотря на официальный старт сезона, пропустившие начало ребята все еще могут присоединиться к конкурсу и испытать свои силы, отмечают организаторы.