Челябинцев приглашают на благотворительный квест для детей

Большой праздник с подарками и сюрпризами будет приурочен ко Дню человека с синдромом Дауна

Челябинцев с детьми 19 марта в 14:00 приглашают на благотворительный квест «Лети в космос с нами». Большой праздник, приуроченный ко Всемирному дню человека с синдромом Дауна, пройдет в развлекательном парке активного отдыха «Хлоп-топ» в ТРК «Космос». Взрослые и дети смогут весело и с пользой провести время — 20% от стоимости билетов потом перечислят на счет центра помощи детям с ментальными особенностями «Звездный дождь».



«Чтобы поддержать мероприятие, приходим на праздник с детьми и даем малышне вволю играть, купаться в сухом бассейне, кататься с горок, лазить по веревочным лестницам. Развлечений в парке много, и рассчитаны они на разный возраст и физическую подготовку ребятни. Родителям тоже скучать не придется, наши партнеры приготовили для них разные активности, подарки и сюрпризы», — рассказали в центре «Звездный дождь».

Билеты можно будет купить в день праздника. 20% от их стоимости направят на обучение подопечных «Звездного дождя». Каждый ребенок с синдромом Дауна или аутизмом, благодаря особым учебным программам, получит шанс на полноценную жизнь.



Напомним, в Челябинске в 2022 году откроют уникальную по меркам России школу для детей с особенностями ментального развития. Долгожданный современный центр «Звездного дождя» со скалодромом, современными игровыми комнатами, музыкальными и спортивными залами, учебным центром и столовой появится в Тракторозаводском районе.