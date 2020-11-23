Челябинские сантехники заняли первое место на Всероссийском чемпионате профмастерства

В соревновании они обошли восемь бригад-соперников из разных уголков России.

Бригада сантехников из Челябинска одержала победу на Восьмом всероссийском чемпионате профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России». За первое место боролось девять команд из разных уголков России. От Челябинска на конкурсе выступили Мансур Хасанов и Денис Биткулов. Победители получили главный приз Кубка — 300 тысяч рублей.

В рамках конкурса им пришлось выступить в роли наставников, чтобы показать молодому поколению плюсы своей профессии, а также продемонстрировать свои навыки, помогая тем, кто в этом нуждается. Работы конкурсанты проводили в домах ветеранов, многодетных семей, а также в соцучреждениях. В финале же им пришлось подтвердить свои знания в теории и на практике. На последнее состязание из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не приглашали зрителей.

«Символично, что десять лет назад первый конкурс на звание лучшего сантехника тоже проходил в колледже. На то время во всем городе-миллионнике не было студентов, желающих учиться на сантехников. Чтобы привлечь внимание молодежи к этой профессии, мы провели конкурс среди нескольких управляющих компаний нашего города на площадке Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства имени Осадчего. Буквально через год техникум набрал группу из 20 будущих сантехников. Сегодня такие группы уже есть в трёх учебных заведениях Челябинска», — прокомментировал ситуацию главный организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России», генеральный директор торгового дома «СантехУрал» Сергей Ермаков.

Второе место в состязании заняла бригада из Сургута. Третье место досталось команде из Волгограда.