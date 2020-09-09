Челябинские садоводы страдают из-за переноса пешеходных переходов

Причиной бед дачников стал мост.

Послушать 00:00

У челябинских садоводов в этом году вместо богатого урожая — сплошные проблемы. То непогода бушует, то пешеходных переходов лишают. Так, садоводы товариществ «Энергетик», «Горняк» и «Спутник» негодуют из-за того, что у них от остановки перенесли пешеходные переходы и построили мост, который не облегчил жизнь садоводов, а наоборот усложнил её.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» — в этой ситуации подобная поговорка как раз кстати. Раньше садоводы выходили на остановке, переходили дорогу по пешеходному переходу и спокойно попадали в свои сады. А потом построили пешеходный мост в 200 метрах от остановок, а переходы убрали. И теперь, чтобы добраться в свои сады, дачникам приходится проходить эти 200 метров и взбираться на мост на высоту трёхэтажного дома, и всё это с тяжёлыми сумками и тележками. Для многих садоводов, особенного пожилого возраста, эта задача явна непосильна.

«Мы написали письмо в региональное отделение Союза садоводов России, попросили их подключиться к решению нашей проблемы. Они сегодня приедут, посмотрят, что и как, может быть, что-то и придумают. Дело-то в чём, когда мост построили, пешеходные переходы перенесли. Получается, сделали добро, но о людях не подумали. Лучше бы тогда остановку поставили к этому мосту, чтобы хотя бы не проходить по 200 метров туда и обратно. А то теперь мы на остановку раньше выходим, чтобы хоть немного удобней было, а там вообще пешеходного перехода нет, и люди по обочине около дороги идут»,— рассказал сайту «Первый областной» один из садоводов Валерий Равченко.

Сегодня в 17:00 на улице Блюхера около поста ГИБДД состоится сход садоводов упомянутых товариществ и регионального отделения Союза садоводов России. Последние осмотрят проблемную зону и, возможно, предложат какие-то варианты решения.