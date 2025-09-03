Челябинские садоводы продают на рынках богатый урожай — 2025

Горожане рассказали, какие сюрпризы преподнесло это лето



Лето выдалось насыщенное: и жаркие деньки были, и дождливые. Урожай вырос богатый. И самые предприимчивые южноуральцы продают плоды своего труда на рынках Челябинска. Корреспондент телеканала «Урал1» узнал у них об особенностях огородного сезона — 2025.

У Анны Васильевны выросло все: и морковь, и свекла, и картошка. На всем рынке только у нее одной стоят стаканы земляники. Думаете, не сезон для этих ягод? Но садоводы, конечно, знают, что ремонтантные сорта можно собирать до снега.





«На протяжении многих лет такого урожая не было. Поспело все, особенно ягоды — они любят влагу и солнце. Солнце было, дождей тоже много прошло», — рассказала садовница.

У Леонида Шевченко своя гордость — его картофель. Всего он выращивает 16 различных сортов.





«Есть „наташа“ — это немецкий сорт, есть и „банкир“ — наш, челябинский. Разница между импортным и отечественным картофелем есть. Зарубежные сорта более желтые или кремовые — в них меньше крахмала. Они полезны для худеющих. В наших как будто больше крахмала, они более питательные и калорийные», — поделился мнением Леонид.

Конечно, без удобрений для урожая никак не обойтись. Елена Куташева из Курганской области использует органическое удобрение: куриный навоз и крапивный настой.

Об урожае грибов продавцы на рынке отзываются менее восторженно. Говорят, найти в лесу белые, подберезовики и грузди — редкость. Попадаются только лисички. Ранее мы писали о грибных местах в регионе, возможно, лесные трофеи там еще можно найти. По сообщениям жителей области, грибы встречаются в лесах Сосновского и Аргаяшского района. Кстати, особенно много лисичек находят по дороге в поселок Ерал в сторону Сима.

На рынке продавец Жанна Минаева рассказала корреспондентам, что лисички бывают и ложные.





«У ложной лисички есть ободок, и она более бледная. Если на срезе будет выделяться белое молочко, то это ложная лисичка. А настоящая лисичка без ободка и красивая», — рассказывает она.

Жанна Минаева считает, что лисички очень вкусные. Он их любит жарить с картошкой или варить.

В области этим летом хорошо выросли еще и орехи. Ранее мы писали, что жительница Челябинской области вырастила 13 килограммов лещины. А в копейском храме ведут подсобное хозяйство и делятся урожаем с прихожанами.

Автор: Елизавета Михно