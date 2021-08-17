Челябинские садоводы обменяли мусор на деньги

Всего за время экологической акции в СНТ собрали 600 килограммов отходов

В садовом товариществе «Надежда» прошла экологическая акция по раздельному сбору мусора. Садоводам предложили сдать мусор с участков на переработку и получить за это денежное вознаграждение. Прямо на территории товарищества предприятие-переработчик организовало прием макулатуры, пластика и стекла. На переработку сдали около 600 килограммов мусора, сообщили в региональном Минэкологии.

«Летом в СНТ „Надежда“ значительно увеличиваются объемы мусора, большая часть которого — стекло, пластик, жестяные банки, картон. Ежемесячно правление сада оплачивает с членских взносов региональному оператору за вывоз ТКО порядка 220—240 тысяч рублей. За пять месяцев набегает довольно солидная сумма. Подобные акции с привлечением предприятий-переработчиков позволяют заметно снизить объемы мусора в целом по садовому товариществу и перераспределить расходование денег. Например, можно запланировать отсыпку или асфальтирование дорог», — прокомментировал председатель СНТ «Надежда» Владимир Педченко.

Акция с участием садоводов в СНТ «Надежда» стала первой в Челябинске. Похожие мероприятия в ближайшее время пройдут и в других садовых товариществах.

«Во время акции садоводы получили возможность не только очистить свой участок от бытового мусора, но и немного заработать. Такие акции мы будем проводить постоянно. Подобные мероприятия позволят сформировать у населения грамотный подход к раздельному сбору мусора. Сортируя мусор дома или на даче, люди увеличивают долю перерабатываемых отходов, сокращают количество мусора на полигонах, что в конечном счете способствует улучшению экологической обстановки в целом», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, в Челябинской области продолжается «мусорная реформа», по которой в регионе появляются контейнеры для раздельного сбора мусора, строятся мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы. Например, недавно под Магнитогорском достроили мусоросортировочный комплекс. Объект будет запущен в январе следующего года после получения всех документов.