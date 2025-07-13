Челябинские рыбаки отмечают профессиональный праздник

На Южном Урале эта отрасль играет большую роль

Сегодня, 13 июля, в России отмечают День рыбака. Это праздник не только специалистов, работающих в рыбной отрасли, но и рыбаков-любителей — и тех, и других на Южном Урале немало.

«В Челябинской области, богатой на реки и озера, рыбоводство играет важную роль в экономике и обеспечении продовольственной безопасности. В регионе действуют успешные перерабатывающие предприятия, чья рыбная продукция пользуется большим спросом на Южном Урале и за его пределами»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона пожелал рыбакам здоровья и отличного улова.

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Праздник немолодой — он был установлен в 1965 году. Его датой выбрали выход в Баренцево море первого промыслового траулера СССР «Зубатка».

Праздник — повод отложить все дела, взять удочку и отправиться на водоем. Тем более, что погода в Челябинской области выдалась комфортной для отдыха на природе.