Челябинские росгвардейцы ждут новобранцев

Жителей Южного Урала приглашают пополнить ряды ОМОН и вневедомственной охраны

Управление Росгвардии по Челябинской области объявляет набор на службу в рядах отрядов ОМОН и подразделениях вневедомственной охраны. Ждут тех, для кого закон и порядок — не пустой звук. Первое областное информагентство выяснило, какие требования предъявляются к кандидатам и на что они могут рассчитывать.

От школы до секретного завода

Задачи вневедомственной охраны, как рассказал Первому областному информагентству начальник отдела кадров УВО по Челябинской области подполковник Михаил Губанов, не слишком изменились по сравнению с временами 70-летней давности, когда были созданы первые батальоны милиции для охраны торговых и промышленных объектов и других предприятий.

А вот техническое оснащение выросло, конечно, неизмеримо: сегодня сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают безопасность квартир, коттеджей, частных и государственных учреждений с помощью современных устройств, передающих информацию по радио, GSM-каналам, через интернет. Даже в каждой машине скорой помощи есть тревожная кнопка, передающая сигналы на пульт вневедомственной охраны. Работы много, недаром именно подразделения вневедомственной охраны — самые многочисленные в структуре Росгвардии. Поэтому новые люди нужны здесь постоянно.

Условия по приему кандидатов, на первый взгляд, не самые строгие: претендент должен обязательно отслужить в армии, иметь образование не ниже полного среднего, соответствовать условиям по здоровью. И, конечно, быть чистым перед законом. Уже служившие когда-то в армии или правоохранительных органах могут восстановить прежние звания: скажем, демобилизовавшийся из рядов ВС РФ в звании старшего сержанта молодой человек в УВО вступит в таком же звании.

«Рядовых у нас нет, впервые поступивший на службу кандидат получает звание младшего сержанта полиции. Младший начальствующий состав — сержанты и прапорщики — должны быть не старше 35 лет, средний и старший состав — офицеры — не старше 40 лет», — объясняет Михаил Губанов.

Поступить в ряды УВО могут и женщины. Правда, заместитель начальника отдела кадров регионального управления Росгвардии Лариса Смирнова уточняет: поступить-то можно, но служба не из легких — на улице, связанная с постоянными физическими нагрузками и риском для жизни. Поэтому предпочтение, конечно, отдается мужчинам.

ОМОН: на стадионах и на фронте

В Челябинской области действуют несколько отрядов мобильных особого назначения — ОМОН. Челябинский с 2021 года носит название «Атом». И омоновцы по праву считаются элитой Росгвардии. Полицейские бойцы, кинологи, взрывотехники, снайперы — все они нужны сейчас отрядам особого назначения региона.

«Требования к кандидатам здесь заметно серьезнее, чем в других подразделениях Росгвардии. Российское гражданство, срочная служба, образование — все так же. Но кандидаты должны проходить медицинскую комиссию и сдать несколько тестов — на силу, быстроту, выносливость и владение рукопашным боем. Конечно, черного пояса от кандидатов не требуется, но понятие о „рукопашке“ они обязательно должны иметь», — рассказывает старший специалист группы кадров «Атома» подполковник Наталья Коркина.

Несколько лет назад омоновцы наравне с подразделениями патрульно-постовой службы охраняли общественный порядок на улицах. Сейчас от этой практики отказались. Рядовой гражданин может увидеть бойцов ОМОН во время крупных политических, культурных и спортивных мероприятий, с большим пребыванием жителей области.

Но ОМОН несет службу не только в городах постоянной дислокации. Этих бойцов активно задействовали в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. И сейчас сотрудники «Атома» и других отрядов из Челябинской области принимают участие в специальной военной операции на Украине. За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО, 13 бойцов «Атома», по словам Натальи Коркиной, получили государственные награды, еще 29 представлены к государственным наградам.

Что взамен?

Прошедший отбор сотрудник Росгвардии получает обеспечение формой, ежегодный 30-дневный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно для сотрудника и одного из членов семьи, бесплатное медицинское обеспечение для сотрудника и его семьи, льготное санаторно-курортное лечение. Кстати, санаториев в системе Росгвардии становится все больше. Льготный выход на пенсию — после 20 лет службы, причем служба в ВС РФ в этот стаж входит. Военной ипотеки нет: омоновцы и сотрудники УВО не являются военнослужащими. Но есть некий ее аналог — субсидия от ведомства.

Зарплата начинается от 27 тысяч рублей в месяц у младшего сержанта УВО. В ОМОНах — больше. Плюс к этому — ежегодное премирование, материальная помощь, оплачиваемый больничный, премии к праздникам и за успехи в службе — раскрытие преступлений, задержания и так далее.

«Вневедомственная охрана — это как раз та служба, что работает именно на улице. У них много и задержаний, и изъятий наркотиков, и работы по ориентировкам ГУ МВД, и по розыску пропавших граждан. Например, в прошлом году личный состав получил благодарность за оперативный розыск больного аутизмом мальчика, потерявшегося на улицах города. Отличившемуся наряду были вручены ведомственные нагрудные знаки. Словом, служба очень нескучная», — перечисляет Лариса Смирнова.

Однажды во время первенства управления по лыжным гонкам участник, сотрудник вневедомственной охраны, рядом с трассой заметил подозрительного человека.

«Финишировав, боец сообщил об этом коллегам, и те смогли задержать „закладчика“, устраивавшего тайник с наркотиками. Это вообще показательно: раскрываются преступления „без отрыва“ от спортивных состязаний, отдыха, каких-то не связанных со службой занятий», — добавляет Наталья Коркина.

В Челябинской области насчитывается 34 филиала вневедомственной охраны, плюс управление в самом Челябинске, работающее на все семь районов города. Набор ведется везде. Вдобавок челябинские росгвардейцы от имени коллег, работающих на присоединенных территориях, приглашают добровольцев, желающих поступить на службу во вновь создаваемые подразделения Росгвардии.

«Вообще вневедомственная охрана — это кузница кадров для всей Росгвардии. Сейчас много кандидатов уходят в ОМОН, некоторые переходят в лицензионно-разрешительную службу, в подразделения специального назначения. Если совсем уж собираются что-то кардинально поменять — переходят в МВД. Но мы стараемся все-таки сохранять своих ребят у себя, дорожим ими», — признается Михаил Губанов.