Челябинские родители выйдут в рейд по школьным столовым

Специальный штаб теперь может проводить проверки в любом учреждении

На следующей неделе, 9—10 марта, в областном центре запланированы рейды, в ходе которых проверят организацию питания в любой из городских школ. Как сообщили в администрации Челябинска, штаб общественного родительского контроля теперь вправе проводить подобные проверки. Эта работа усилена по поручению главы города Натальи Котовой, чтобы взрослые были уверены, что их дети безопасно питаются.

На данный момент дополнительный контроль осуществляется силами родительских комитетов: представители от классов с определенной периодичностью оценивают качество пищи, состояние пищеблоков и обеденных залов. Уведомлять о будущем рейде администрацию школы не обязательно, но, чтобы стать участником группы контроля, нужно обратиться к директору образовательного учреждения.

«С 10 февраля в общеобразовательных организациях проводятся встречи родителей с представителями организаторов питания, где родители могут не только задать интересующие их вопросы, но и дегустировать блюда. Такие мероприятия проходят в форме круглого стола или родительского собрания», — сообщили в мэрии.

На этих встречах в обязательном порядке присутствуют директор комбината, заместители и руководители службы питания, которые отвечают за контроль. Городские власти выразили уверенность, что специалисты готовы к откровенному разговору. Также на сайте «Уральского комбината питания», снабжающего продуктами челябинские школы, есть раздел для обращений. С помощью этой формы со специалистами можно посетить пищеблок и продегустировать блюда.

На этой неделе работу комбината проверил столичный специалист из Ассоциации предприятий отрасли социального питания. На предприятии показали, как хранят и обрабатывают продукцию: например, овощи помещают в специальную герметичную упаковку. Проблематика питания в школах стала актуальной после известия об отравлении учеников 142-го лицея, которые массово «подхватили» норовирус: инфекцию мог распространить сотрудник пищеблока.