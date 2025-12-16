Челябинские родители скупают детские лыжи и зимнюю экипировку

Лыжные палки стали самым популярным товаром в ноябре

Ноябрь стал для челябинцев месяцем подготовки к зиме. Родители массово закупали детям спортивный инвентарь — как новый, так и б/у. Самыми популярными позициями с ИА «Первое областное» поделились в «Авито».

Больше всего покупают все, что связано с лыжами и сноубордами. Например, спрос на новые лыжные палки вырос сразу в два раза, сделав их самым популярным товаром месяца.

Столь же востребованной оказалась защита и экипировка: шлемы, налокотники и наколенники тоже раскупали в два раза активнее, чем в октябре. Это говорит о повышенном внимании родителей к безопасности детей на склоне. Хорошо продавались и ботинки с креплениями (+48%), различные аксессуары (+38%), беговые лыжи (+33%), а также сноуборды (+20%).

Рынок подержанных вещей показывает аналогичную динамику. Здесь абсолютным лидером роста стала защита — ее продажи выросли в 2,3 раза. За ней следуют аксессуары (+80%), лыжные палки (+50%), ботинки и крепления (+39%), а также горные лыжи (+38%) и спортивная зимняя одежда (+34%). Эксперты прогнозируют, что в декабре покупательская активность усилится еще больше, поскольку предновогодний месяц традиционно считается выгодным временем для покупок из-за сезонных распродаж и скидок.