Челябинские рестораторы — о введении QR‑кодов для посещения заведений

С 1 декабря в Челябинской области вводится обязательный QR‑код для посещения заведений общепита. Мы узнали, что думают об этом игроки рынка

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания возможен только при наличии действующего QR-кода. Что думают о новых ограничениях челябинские рестораторы?

Дарья Казак, генеральный директор ресторана GrandMa:

— Это необходимая мера. Значит, будем проверять QR-коды. Мы все привиты и рекомендуем своим гостям вакцинироваться поскорей. Очень много людей болеют, мы это видим, надо максимально соблюдать безопасность. Да, это стопроцентно ударит по бюджету заведения, но в данной ситуации, думаю, нет другого выхода, чтобы остановить рост заболеваемости. У нас есть еще месяц до 1 декабря. Надеюсь, все успеют поставить прививку, получат QR-код, и проблем не будет.

Евгений Дизендорф, владелец и шеф-повар гастробара «Класс коррекции»:

— Я сам вакцинировался еще летом, когда стало понятно, что эта история с коронавирусом надолго. Наш персонал тоже привит. Что касается гостей, я недавно проводил опрос в нашей группе: 60 процентов не вакцинировались. Поэтому логичным будет предположить, что мы потеряем больше половины посетителей. Конечно, это усложнит нам работу. Но само введение ограничений я считаю необходимым. Более того, надо было раньше, надо было сразу построже вести работу по массовой вакцинации: все должны быть вакцинированы, а не по желанию. Так поступили в некоторых странах и правильно сделали: не хочешь делать прививку — не выходи из дома. Тогда не пришлось бы сейчас вводить такие суровые ограничения, не было бы перегрузки в больницах.

Татьяна Заславская, владелица ресторана «Редактор», кофейни «БонБон»:

— Я поддерживаю вакцинацию, считаю, что она должна быть обязательной. Соответственно, меру по введению кодов считаю оправданной. Конечно, это уменьшит число гостей. Но эта мера простимулирует челябинцев прививаться и поможет городу выбраться из локдауна. Мои рестораны не работают круглосуточно, так что ограничение работы до 23 часов на нас никак не отразилось.