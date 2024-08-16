Челябинские работодатели стали чаще сталкиваться с гостингом

Причем чаще всего так поступает молодежь

Устроиться на работу и не выйти в первый день — челябинские работодатели отмечают рост гостинга в HR‑среде.



Молодые соискатели отмечают, что при выборе работы для них главный приоритет — это даже не деньги, а комфорт.

«Первым делом — график. Зарплата, конечно, тоже важна. Коллектив для меня тоже очень важен. Хочется как-то уживаться с людьми. Но если коллектив давит, я бы не захотела оставаться на работе», — отмечает студентка Варвара.

Среди молодых соискателей есть такие, кто уходит на обед и не возвращается. Плюс ко всему добавляют контакты работодателя в черный список. Это явление получило название гостинг, то есть игнорирование в общении.

«Такой основной трудоспособный возраст — от 18 лет, больше это явление распространено среди них. Эти люди не задумываются как-то о каких-то последствиях своего выбора. На сегодняшний день свобода выбора у них такой основной ориентир. И второй момент — это отсутствие конфликтов, дискомфорта в отношениях. Это же нужно будет объяснять, мне это зачем? Мне легче не отвечать, пропасть, уехать и все забыть», — комментирует HR-специалист Анна Трошкина.

Также решает период адаптации. Молодежь умеет учиться, отмечают специалисты, а также они открыты и готовы обсуждать свои амбиции с начальством.

«Ребятам очень важно наставничество. Чтобы, придя на работу первый раз, их встретил кто-то, кто им поможет влиться в коллектив, они очень это ценят», — отмечает директор центра занятости населения Мария Никонова.