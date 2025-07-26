Челябинские работники торговли отмечают профессиональный праздник

Торговая сфера на Южном Урале хорошо развита

Сегодня, 26 июля, в России отмечают День работника торговли. Эта сфера — важнейшая составляющая экономики Челябинской области, которая обеспечивает надежную связь между производителем и потребителем, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Современные стандарты обслуживания, широкий ассортимент, качество и доступность продукции — все это результат слаженной работы представителей торговой сферы»,— отметил глава региона.

Кроме того, в условиях санкционного давления челябинские компании и филиалы федеральных ритейлеров успешно налаживают поставки по новым каналам и эффективно перестраивают логические цепочки.

Алексей Текслер поблагодарил руководителей и работников торговых предприятий за ответственный подход к делу, умение быстро реагировать на изменения и в любых условиях сохранять высокий уровень сервиса.

День работника торговли традиционно отмечают в четвертую субботу июля. Но так было не всегда. Изначально работники торговой отрасли и коммунального хозяйства отмечали свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля — это было в 60-е годы XX века. В 1988 году дату перенесли на третье воскресенье марта. В 2013-м Владимир Путин постановил отмечать День работника торговли в четвертую субботу июля.

Интересно, что раньше обязанности продавцов определялись ведомственным приказом министерства торговли СССР. Продавец должен был не только продавать товар, но и иметь опрятный внешний вид, поддерживать чистоту в магазине и постоянно повышать свою квалификацию и даже уровень политической грамотности. С годами, в принципе, ничего не изменилось — обязанности все те же. Но сейчас они определяются внутренними регламентами.