Челябинские работники культуры отмечают профессиональный праздник

Развитию этой сферы в регионе уделяют особое внимание

В России 25 марта ежегодно, начиная с 2008 года, чествуют сотрудников культуры и искусства. Инициатором профессионального праздника стал Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры страны. Дату 25 марта выбрали потому, что во многих регионах отмечали собственный день работника культуры именно в конце марта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя челябинских работников культуры с профессиональным праздником, подчеркнул, что их непрестанный творческий поиск способствует сохранению и приумножению лучших культурных традиций Челябинской области и формирует гармонию в обществе на основе традиционных ценностей.

«Вы бережно храните духовное наследие и созидаете культурное достояние России, обеспечивая надежную связь поколений и укрепляя историческую память»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил каждого работника культуры за мастерство, трудолюбие и преданность профессии.

В Челябинской области развитию сферы культуры уделяют особое внимание. В регионе регулярно проводят крупные всероссийские фестивали, на сценах театров ставят мировые премьеры, строят новые и ремонтируют существующие концертные залы, дворцы культуры, театры и многое другое. Большая работа проводится в рамках нацпроекта «Культура», который действует в России на протяжении уже нескольких лет.

На прошлой неделе в Законодательном собрании Челябинской области в преддверии праздника наградили 60 лучших работников культуры и искусства. Они получили знаки отличия и денежные премии. Сотрудница музея-заповедника «Аркаим», например, благодаря премии исполнит давнюю мечту — купит цифровое пианино.