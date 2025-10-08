Челябинские птицы для зимовки выбирают морские курорты

А оттуда они могут принести пандемии

Челябинские птицы улетают зимовать на морские курорты. Однако во время длительных путешествий — а пернатые могут лететь и днем и ночью — они становятся переносчиками разных заболеваний. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал профессор ЮУрГГПУ Юрий Ламехов.

«По мнению специалистов, возбудители заболеваний, которые переносят птицы, могут скапливаться на всех участках их тела. Миграции возбудителей заболеваний человека и животных способны изменять состояние экосистемы, что может приводить к пандемиям», — пояснил профессор.

Чем дольше путь и чем хуже экология в местах, где они останавливаются, тем больше опасных микробов может на них накопиться.

«Развитию пандемий способствуют условия: характер и степень изменчивости экосистемы; длительность перелетов птиц; санитарно-гигиеническое состояние экосистемы», — продолжает он.

Птицы выбирают различные места. Например, на моря и озера летят околоводные пернатые, а лесные массивы выбирают древесно-кустарниковые птицы. Но если на природе трудно, птицы летят в города. Там и погреться, и покормиться всегда можно.