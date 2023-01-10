Челябинские психологи дали советы студентам на время сессии

Успокаиваемся, составляем план и учимся отдыхать

В январе студенты вышли на финишную прямую перед сессией. Для некоторых опытных ребят это период, запоминающийся лишь стрессом, а первокурсники и вовсе томятся в ожидании неизвестного. Психологи Челябинского госуниверситета дали советы, как подготовиться к испытанию.

Первым делом нужно узнать расписание экзаменов и уточнить, в какой форме их будет принимать преподаватель: кто-то просит тянуть карточки и полчаса готовиться к ответу, а кто-то требует отвечать сразу.

Если преподаватели еще не отправили группе экзаменационные вопросы, то самое время попросить их это сделать.

Если еще не начинал готовиться — не стоит терять время. Лучше прямо сейчас составить план, в котором четко расписать, в какой день какую тему нужно повторить. Если делать все заранее, то можно найти правильные ответы в своих конспектах или в интернете. Важно, чтобы подготовке уделялось хотя бы по часу, но каждый день.

План нужен и для того, чтобы было время на отдых. Нужно оставить немного времени на прогулки, игры или дневной сон. Иначе не избежать эмоционального выгорания.

Чтобы лучше запомнить большой объем материала, нужно выстраивать ассоциации и приводить примеры из жизни. Еще можно писать шпаргалки при подготовке — так развивается зрительная память, которая поможет на экзамене. Но, конечно, в аудиторию их нести не стоит.

В последний день нужно максимально отдохнуть, не зубрить, а просто «пробежаться» по подготовленному материалу. В ночь перед экзаменом нужно выспаться, а утром хорошо поесть, чтобы в аудитории думать только о заданном вопросе.

«Вытягивая билет на экзамене, не сомневайся в своих силах. Нужно сесть и успокоится, собраться с мыслями и написать в черновике план своего ответа. Во время ответа чувствуй себя уверенно и последовательно выстраивай свою речь», — отмечают психологи.

А главное, уверены специалисты, — настроиться, что сессия не так страшна, как кажется. Все обязательно получится.