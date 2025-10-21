Челябинские психиатры запатентуют права на своего маскота Кукуха

Плюшевый талисман получит правовую защиту от коммерческого копирования

Челябинская областная психоневрологическая больница № 1 подала заявку в Роспатент о регистрации авторских прав на своего маскота — плюшевого персонажа по имени Кукух. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе клиники.

«Заявка о регистрации авторского права на маскот Кукух была подана нами еще в процессе изготовления игрушек — для защиты от сторонних лиц, которые могли бы воспользоваться нашим именем и использовать образ в коммерческих целях», — замечают в пресс-службе.

Новый талисман был публично представлен в канун Дня медика. Идею создания Кукуха главный врач и главный психиатр региона Михаил Козлов объяснил желанием развеять вредные стереотипы.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух, это изначально мужчина, мальчик», — отметил Козлов.

Он также добавил, что вдохновлялся примером коллег-наркологов из другого региона, где успешно «работает» маскот Белочка.

По задумке создателей, Кукух — это не просто сувенир. Талисман будет задействован в рабочих процессах: на тренингах, в работе психологов и психотерапевтов для создания доверительной атмосферы и продвижения услуг организации.

Правовая защита образа, как подчеркивают в учреждении, гарантирует, что маскот будет использоваться строго в медицинских и просветительских целях, для которых был создан.