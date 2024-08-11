Челябинские призывники пообщались с артиллеристами, находящимися в зоне СВО

Военнослужащие рассказали ребятам о своих буднях

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Артиллеристы группировки войск «Центр» пообщались призывниками из Челябинской области в режиме телемоста, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Мы обсудили вопросы, касающиеся нашей службы. Рассказали об условиях нашего быта, а также о том, чему мы можем их научить. Подписывая контракт и пребывая сюда, военнослужащие встают с нами плечом к плечу, мы им во всем помогаем»,— рассказал командир орудия с позывным «Док».

Также артиллеристы рассказали молодым военнослужащим, с какими трудностями им приходится сталкиваться и как они с ними справляются, а также о взаимоотношениях между бойцами.